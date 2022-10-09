قتيل و3 إصابات خطيرة بحادث طرق قرب بيت لحم

لقي فلسطيني مصرعه، صباح اليوم الأحد، وأصيب 3 بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء حادث طرق وقع بالقرب من دوار الفرديس على الشارع المؤدي إلى بيت لحم في الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم، بأن طواقمه تلقت بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع بالقرب من بيت لحم.

وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة شخص متأثرا بإصابته الحرجة، فيما تم نقل 3 أشخاص وهم بحالة خطيرة إلى المستشفيات هداسا واليمامة والجمعية العربية، لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة الفلسطينية تحقيقا في ملابسات الحادث، الذي وقع على الشارع الالتفافي لمدينة بيت لحم.

ودلت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم بين عدة مركبات بينها سيارة أجرة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات ، في بيان مقتضب أن "مواطنا (34 عاما) من سكان حلحول شمال الخليل لقي مصرع، وأصيب 3 أشخاص بجروح، بحادث سير بين ثلاث مركبات على طريق زعترة شرق بيت لحم".

إلى ذلك، أعلنت دائرة مرور غزة، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة، و48 إصابة خلال 69 حادثا مروريا الأسبوع الماضي من 1 إلى 7 تشرين أول/أكتوبر الحالي.

وبحسب الإحصائية، فإن من بين الإصابات، 2 بحال الخطر، و 20 بحالة متوسطة و26 طفيفة.

ولحق بـ63 مركبة من بينها 5 درجات نارية، أضرارا مادية وتلفيات، وفق الإحصائية.