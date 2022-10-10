اعتقالات بالضفة واشتباك قرب نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، في وقعت بلغ عن اشتباك مسلح قرب نابلس.

وأفاد نادي الأسير بأن وقات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وذلك بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

واعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين، أسيد وخليل الترتوري، بعد اقتحام المخيم.

ولا زالت قوات الاحتلال تضيق على الفلسطينيين، وتغلق بعض الحواجز والطرقات من حين لآخر، وتمنع حركة المركبات في الكثير من الأحيان، وخاصة في قرى جنوب وشرق محافظة نابلس.

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود"، اليوم الإثنين، خوضها اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال عند مفرق دير شرف قرب مستوطنة "شافي شمرون" غربي مدينة نابلس شمالي الضفة.

وسمعت أصوات تبادل لإطلاق النيران فجرا قرب دوار دير شرف دير شرف غربي نابلس.

وعلى إثر الاشتباك، نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم للمحلات التجارية بالمنطقة وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

كما أغلقت حاجز "شافي شمرون" بالاتجاهين، وكذلك شارع دير شرف باتجاه طولكرم.