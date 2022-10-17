اعتقالات بالضفة والاحتلال يخطط لعملية عسكرية ضد "عرين الأسود"

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما تواصل حصارها لمدنية نابلس، في وقت تبحث الأجهزة الأمنية للاحتلال إمكانية شن عملية عسكرية ضد مجموعة "عرين الأسود".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تنظر في إمكانية شن حملة عسكرية واسعة النطاق ضد مجموعة "عرين الأسود" في نابلس.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين من بيت لحم وسلفيت، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

واعتقل جنود الاحتلال 3 فلسطينيين من بلدة حوسان قضاء بيت لحم، بعد إيقاف مركبة كانوا يستقلونها، بمنطقة الشرفة.

والمعتقلون هم: خليل رأفت حمامرة، وحسن علي حسن حمامرة، وطارق مراد محمود حمامرة.

ومن بلدة قراوة بني حساب، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عثمان عاصي.

إلى ذلك، تواصل قوات الاحتلال ومنذ أسبوع حصارها لنابلس وإغلاق الطرقات المؤدية إلى المدنية، وكذلك إغلاق مداخل العديد من بلدات وقرى نابلس بالسواتير الترابية، وذلك كإجراء عقابي ضد الفلسطينيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات المسلحة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، والتي تنفذها "عرين الأسود".

وأغلقت قوات الاحتلال غالبية الحواجز الرئيسية والفرعية، ومنعت الفلسطينيين وحركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها. حيث قال مصدر أمني إسرائيلي، أمس الأحد، إن "الحصار على نابلس سيستمر طالما هناك حاجة لذلك".

وشهدت نابلس مواجهات ليلية عقب اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلا في حي الضاحية، وقامت باعتقال شابا بزعم أنه ينتمي إلى "عرين الأسود"، وقام بتنفيذ عمليات مسحله استهدفت مواقع للاحتلال وللمستوطنين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الضاحية، تزامنا مع سماع أصوات إطلاق نار في المكان.

وذكر شهود عيان أن مقاومين فلسطينيون استهدفوا مركبات وآليات الاحتلال بإطلاق نار من مخيم بلاطة للاجئين، المحاذي لمنطقة الضاحية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها، بأن طواقمها الطبية تعاملت مع 5 إصابات برصاص وغاز الاحتلال، خلال اقتحام منطقة الضاحية في نابلس.

وبينت بأن الطواقم الطبية تعاملت ميدانيا مع إصابة واحدة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الساق، و4 حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة الضاحية.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قوات من جيش الاحتلال حاصرت منزل حمزة العزيزة بمدينة نابلس، حيث قامت باعتقاله بزعم أنه "أحد الأعضاء البارزين في مجموعة "عرين الأسود".

ونفت مجموعة "عرين الأسود" في بيان مقتضب، أن يكون المعتقل عزيزة من عناصرها. مؤكدة أن "مناورة الاحتلال مكشوفة".