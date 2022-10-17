مستوطنون يقتحمون الأقصى وإجراءات مشددة بالقدس القديمة

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت إجراءات مشددة بالقدس القديمة وعند أبو الأقصى.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات الحرم، وفي المنطقة الشرقية منه، وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال تعتقل المرابطة هنادي الحلواني بعد الاعتداء عليها بالقرب من باب السلسلة، كما قامت القوات بالاعتداء على الصحافيين وإبعادهم عن محيط باب السلسلة.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، وأوقفت الشبان ودققت في هوياتهم بالقدس القديمة.

وتزامنا مع اقتحامات المستوطنين، أطلقت قوات الاحتلال طائرة مسيرة فوق سماء المسجد الأقصى.

وتواصلت الدعوات المقدسية للحشد بالقدس والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال المستمرة بحق المسجد.

وكان 660 مستوطنًا اقتحموا، أمس الأحد، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقة منه وعند أبواب المسجد، في عيد "نزول التوراة"، وسابع أيام "عيد العرش".

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتتصاعد وتيرتها خلال الأعياد اليهودية.