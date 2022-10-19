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دعوات لإضراب شامل بالضفة وتصعيد ضد الاحتلال الخميس

تاريخ النشر: 19/10/2022 - 23:57

دعوات لإضراب شامل بالضفة وتصعيد ضد الاحتلال الخميس
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الخميس، إضرابا شاملا "حدادا على روح الشهيد عدي التميمي، وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي".

ودعت الحركة، في بيان الأربعاء، إلى "تصعيد المواجهات على كافة نقاط التماس في محافظات الوطن، وفاء للشهداء، وتأكيدا على نهج النضال والكفاح الوطني".

كما أعلن اتحاد المعلمين الفلسطينيين أن الخميس سيكون إضرابا شاملا في جميع المدارس والمديريات ووزارة التربية والتعليم، حدادا على روح التميمي، واستجابة لدعوات الإضراب الشامل.

وفي أعقاب استشهاد التميمي، خرجت مسيرات غضب حاشدة في المدن والبلدات والمخميات في جميع أنحاء الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، وجابت تظاهرة حاشدة شوارع وأزقة مخيم شعفاط، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد، ردد خلالها المشاركون الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال.

وشهدت مدن رام الله والخليل وجنين ونابلس، ومخيمات الدهيشة وجنين، وبلدة الرام وبلدات قلقيلية ومنطقة بيت لحم، مسيرات حاشدة جابت الشوارع والطرقات وهتفت تنديدا بجرائم الاحتلال ونصرة للشهيد التميمي الذي اشتبك مع قوات الاحتلال حتى اللحظات الأخيرة، وبقي يطلق الرصاص حتى استشهاده.

وأصدرت مجموعات "عرين الأسود" في نابلس، بيانا نعت فيه الشهيد التميمي، ودعت من خلاله إلى "ليلة غضب على الاحتلال، ويوم غضب يوم الخميس، لأجل عدي التميمي". وقالت مخاطبة الشهيد التميمي: "نقسم أننا سنؤدي لك التحية العسكرية في صدورهم قبل بزوغ الفجر".

وخرج عشرات الشباب الفلسطينيين، مساء الأربعاء، في مسيرات عفوية جابت شوارع مدن رام الله وجنين وبيت لحم ومخيم شعفاط، حيث نددوا بمقتل التميمي وطالبوا بالرد.

ونعت القوى الوطنية والإسلامية في القدس، الشهيد التميمي، وأعلنت غدا الخميس، يوم حداد وإضراب تجاري، ويوم "نفير عام" في كل أرجاء العاصمة المحتلة، وأن ترفع الرايات السوداء على المؤسسات والمنازل، ودعت إلى وقفة حداد في كافة المدارس.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، تظاهرة شعبية حاشدة انطلقت من قرية النبي صالح باتجاه الحاجز العسكري المقام على مدخلها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الاحتلال.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب الشبان المشاركين في التظاهرة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبي صالح مساء اليوم.

ومساء الأربعاء، استشهد الشاب عدي التميمي (22 عاما) برصاص حراس أمن الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مستوطنة شرق القدس، عقب إطلاقه النار على أحدهما، بعد 11 يوما من عمليات تمشيط لأجهزة أمن الاحتلال واسعة بحثا عنه.

وردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة، فتح التميمي في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري النار على حاجز شعفاط العسكري، فقتل مجندة إسرائيلية وأصاب آخر بجروح، قبل أن يلوذ بالفرار.

بودكاست عرب 48

#الشهيد عدي التميمي
#الاحتلال الإسرائيلي
#القدس المحتلة
#الضفة المحتلة

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