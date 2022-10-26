رام الله: اعتقال 8 شبان يشتبه باعتدائهم على مركبات الشرطة

اعتقلت شرطة محافظة رام الله والبيرة وبإسناد قوات الأمن الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية في ساعات متأخرة من الليل وصباح اليوم الأربعاء، 8 شبان من المشتبه فيهم بالاعتداء على مركبات الشرطة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أثناء قيامها بحماية ممتلكات خاصة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن فرع المباحث العامة بشرطة المحافظة تمكن من خلال عمليات بحث وتحري وتحليل الفيديوهات المصورة من تحديد هوية المشتبه فيهم وتم إحضارهم خلال أقل من 24 ساعة وبسماع أقوالهم أفادوا بقيامهم بالاعتداء.

وأكد ارزيقات في بيانه بأنه تم توقيفهم لمدة 24 ساعة لحين احالتهم للنيابة العامة لاستكمال المقتضى القانوني بحقهم.