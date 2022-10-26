  2. فلسطينيات
  3. أخبار

رام الله: اعتقال 8 شبان يشتبه باعتدائهم على مركبات الشرطة

تاريخ النشر: 26/10/2022 - 08:57

رام الله: اعتقال 8 شبان يشتبه باعتدائهم على مركبات الشرطة
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت شرطة محافظة رام الله والبيرة وبإسناد قوات الأمن الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية في ساعات متأخرة من الليل وصباح اليوم الأربعاء، 8 شبان من المشتبه فيهم بالاعتداء على مركبات الشرطة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أثناء قيامها بحماية ممتلكات خاصة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن فرع المباحث العامة بشرطة المحافظة تمكن من خلال عمليات بحث وتحري وتحليل الفيديوهات المصورة من تحديد هوية المشتبه فيهم وتم إحضارهم خلال أقل من 24 ساعة وبسماع أقوالهم أفادوا بقيامهم بالاعتداء.

وأكد ارزيقات في بيانه بأنه تم توقيفهم لمدة 24 ساعة لحين احالتهم للنيابة العامة لاستكمال المقتضى القانوني بحقهم.

بودكاست عرب 48

#الشرطة الفلسطينية
#السلطة الفلسطينية
#اعتداء
#اعتقال
#الأمن الوطني
#مركبات
#لؤي ارز

حوارات

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إرهاب المستوطنين يتواصل: اقتحامات للأقصى واعتداءات بالضفة
إرهاب المستوطنين يتواصل: اقتحامات للأقصى واعتداءات بالضفة

2022-10-26

مصرع شاب وطفل بحادثي طرق بالقدس والخليل
مصرع شاب وطفل بحادثي طرق بالقدس والخليل

2022-10-26

اقتحامات واعتقالات بالضفة واشتباكات بنابلس
اقتحامات واعتقالات بالضفة واشتباكات بنابلس

2022-10-26

الأكثر قراءة

خمسة شهداء في عدوان للاحتلال على نابلس وشهيد سادس بالنبي صالح

خمسة شهداء في عدوان للاحتلال على نابلس وشهيد سادس بالنبي صالح

2022-10-25
لا تحمّلوا

لا تحمّلوا "عرين الأسود" فوق طاقتها

2022-10-25
العدوان على نابلس: صاروخ وتفجير سيارة واشتباكات مسلحة بأنحاء الضفة

العدوان على نابلس: صاروخ وتفجير سيارة واشتباكات مسلحة بأنحاء الضفة

2022-10-25
عشرات الآلاف يشيعون شهداء نابلس الخمسة وشهيد النبي صالح

عشرات الآلاف يشيعون شهداء نابلس الخمسة وشهيد النبي صالح

2022-10-25
مسيرات غضب وإضراب بالضفة وغزة ودعوات لتصعيد المقاومة

مسيرات غضب وإضراب بالضفة وغزة ودعوات لتصعيد المقاومة

2022-10-25