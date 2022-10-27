بحرية الاحتلال تختطف 5 صيادين قبالة سواحل غزة

اختطفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 5 صيادين قبالة سواحل قطاع غزة واقتادتهم مع مركب الصيد إلى ساحل أسدود.

وبحسب اتحاد لجان الصيادين، فإن زوارق الاحتلال اعتدت بوحشية على "لنش" الصياد مراد رجب الهسي، وتم توقيفه في عرض البحر، وقامت بسحبه إلى ميناء أسدود، واعتقال الصيادين العاملين على متنه، ولا زال مصيرهم مجهولا.

وبين أن المعتقلين هم: احمد محمد الهسي، وعبد المالك محمد الهسي، ومهند محمد الهسي، وفارس مراد الهسي، ومحمود محمد الهسي.

وقال نقيب الصيادين زكريا بكر إن "بحرية الاحتلال اعتقلت 5 صيادين بعد الاعتداء عليهم بشكل وحشي في عرض البحر فجر اليوم"

وأضاف نقيب الصيادين "لقد تم سحب المركب إلى ميناء أسدود، قبل استهدافه بالنار وقنابل الغاز، واعتقال الصيادين العاملين على متنه وما زال مصيرهم مجهولا".

يشار إلى أن زوارق الاحتلال تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز السام تجاه مراكب الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

ورصد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، 40 انتهاكا ارتكبتها بحرية الاحتلال بحق الصيادين الفلسطينيين خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مؤكدا أن هذه النسبة أعلى حصيلة انتهاكات تسجلها خلال شهرٍ واحد.

وتضم مهنة الصيد في قطاع غزة قرابة 4500 صياد، فيما يعمل 1000 مركب صيد في بحر القطاع، وبين فترة وأخرى تعلن سلطات الاحتلال زيادة أو تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ غزة، وصلت أقصى منطقة مسموح بها الصيد 15 ميلا، فيما بلغت أقل منطقة 6 أميال.