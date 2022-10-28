إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت دجن وكفر قدوم

أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن شرق نابلس، المناهضة للاستيطان، اليوم الجمعة.

وقمع قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة السلمية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق.

يذكر أن هذا العام الثاني على التوالي لمسيرة بيت دجن الأسبوعية، تنديدا بالتوسع الاستيطاني والاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح الاستيطان.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب طفل (14 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية للاستيطان وتنديدا بجرائم الاحتلال.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، إن "مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال عقب انطلاق المسيرة مباشرة، أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز، ما أسفر عن إصابة طفل بعيار معدني في الظهر، والعشرات بالاختناق".

وأضاف أن "المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب، تلبية لدعوات حركة ’فتح’ لتصعيد المقاومة الشعبية تنديدا بجرائم الاحتلال في نابلس ومحافظات الوطن".

وفي قرية جيبيا شمال غرب رام الله، أصيب فلسطيني من جراء هجوم للمستوطنين على قاطفي الزيتون.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها، إن "مجموعة من مستوطني ’حلميش’ المقاومة عنوة على أراضي المواطنين شمال غرب المدينة، هاجمت المواطنين أثناء تواجدهم في أراضيهم لقطف الزيتون إلى جانب المتضامنين الأجانب، ووفد من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح طفيفة بالقدم، نقل على إثرها لأحد المراكز الطبية".

وأضافت أن "المستوطنين هاجموا مركبات الصحافيين والمتضامنين الأمر الذي أدى إلى تضرر بعضها".