شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من نابلس

استُشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، في الضفة الغربية المحتلة، خلال الساعات الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، عن استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز حوارة، جنوب مدينة نابلس.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن المواطن عماد أبو رشيد (47 عاما) أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البطن والصدر والرأس، وأعلن عن استشهاده، فيما أصيب اثنان آخران بجروح حرجة أحدهما في البطن والآخر في الصدر.

وذكر وكالة "وفا" في نابلس، أن الشهيد من مخيم عسكر وهو أحد أفراد جهاز الدفاع المدني.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن تبادلا لإطلاق النار وقع في حاجز حوارة، ما أسفر عن استشهاد عماد أبو رشيد (47 عاما) من مخيم عسكر، وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي وقت لاحق، أعلنت الطواقم الطبية ارتقاء الشاب رمزي زبارة متأثرا بإصابته.

ودعت نقابة الأطباء في نابلس جميع منتسبيها إلى التوجه لمستشفيات نابلس لعلاج الجرحى برصاص جيش الاحتلال.

الشهيد رمزي زبارة

وتحدثت مصادر إسرائيلية عن إصابة جندي في منطقة الفخذ خلال الاشتباك، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأعلن جيش الاحتلال عن أن حاجز حوارة شهد عملية إطلاق نار من قبل مركبة، تم التعامل معها.