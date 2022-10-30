الاحتلال يحاصر الخليل واعتداءات للمستوطنين بالضفة

اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند منتصف الليل، المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل، وقام عشرات من المستوطنين بالاعتداء على السيارات الفلسطينية على الشوارع القريبة من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وإغلاق مدخل مخيم الفوار.

وقامت قوات الاحتلال بمنع الدخول إلى مدينة الخليل، عبر إغلاق المدخل الغربي فرش الهوا، والمدخل الشمالي ومدخل دوار بيت عينون ومدخل الفحص ودوار خربة قلقس ومنطقة الحرايق بالقرب من مستوطنة "بيت حجاي" في الخليل.

وقام مستوطنون بالاعتداء على السيارات الفلسطينية ورشفها بالحجارة بالقرب من خربة قلقس، ومستوطنة "بيت حجاي" ومستوطنة "كريات أربع".

وهاجم مستوطنون في ساعات متأخرة من الليل، مركبات الفلسطينيين قرب بيت لحم ونابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن مجموعة من المستوطنين تجمهروا على الشارع الرئيسي قرب قرية المنية قضاء بيت لحم وأغلقوا طريق "وادي سعير"، ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة.

وفي نابلس، هاجم المستوطنون مركبات الفلسطينيين على أطراف بلدة حوارة.

وهاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة بالقرب من دوار "سلمان الفارسي"، والطريق الواصل بين حوارة وقلقيلية، ما أدى إلى تضرر بعضها.

وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على فلاح عصام كحلة من قرية رمون، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في رام الله.

وتجمهر عشرات المستوطنين عند الدوار المؤدي إلى طريق "المعرجات" شرق رام الله، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا ومنعت وصول الفلسطينيين إلى الدوار، في حين سمحت للمستوطنين بالتقدم صوب مركبات الفلسطينيين المتوقفة على جانب الطريق ومهاجمتها بالحجارة والعصي.

وهاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين قرب مفترق قريتي راس كركر ودير عمار قضاء رام الله، كما تجمع عشرات المستوطنين قرب مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال مدينة البيرة، وعند مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي قريتي النبي صالح ودير نظام شمال.

يأتي هذا، بعد قيام محمد كامل الجعبري (35 عاما)، بتنفيذ عملية إطلاق نار على مجموعة من المستوطنين عند مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، ما أدى لاستشهاده بعد مقتل مستوطن وإصابة خمسة، أحدهم إصابته خطيرة.

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