مواجهات بالخليل والاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية "كريات أربع"

اندلعت مواجهات ظهر اليوم الأحد، بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار وفي بلدة بيت أمر، فيما أغلقت قوات الاحتلال مداخل مدينة الخليل، وقامت سلطات الاحتلال بأخذ قياسات منزل منفذ عملية الخليل تمهيدا لهدمه.

وأفادت إذاعة "الجيش الإسرائيلي"، بأنه تم "نشر سريتين من حرس الحدود ة لتعزيز منطقة الخليل، والجيش يدرس نشر تعزيزات إضافية للمنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة، في أعقاب عملية كريات أربع".

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بعد إغلاق مدخل بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت دون التبليغ عن إصابات.

واندلعت مواجهات على مدخل مخيم الفوار وسط إطلاق للرصاص الحي تجاه الشبان، ثم امتدت إلى عدة أحياء في مدينة الخليل تخللها إلقاء زجاجات حارقة وحجارة وإشعال الإطارات، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل مدينة الخليل كافة والطريق المؤدي إلى منزل منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة " كريات أربع" محمد الجعبري (35 عاما).

واعتدى مستوطنون على مركبات الفلسطينيين وممتلكاتهم في محيط المسجد الإبراهيمي وسط المدينة.

ومساء السبت استشهد محمد الجعبري بعد تعرضه لإطلاق نار ودهس، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، أسفرت عن مقتل المستوطن رونين حنانيا، وإصابة خمسة آخرين، أحدهم بحالة صعبة.

واقتحمت قوات الاحتلال في بلدة بيت عينون قضاء الخليل، وداهمت منزل الشهيد الجعبري، ورسمت خرائط لتفجيره فيما بعد، وذلك قبل أن تعتقل شقيقه نبيل الجعبري واقتياده إلى جهة مجهولة.

وعقب عملية الخليل تجمع مستوطنون على دوار سلمان الفارسي في بلدة حوارة قضاء نابلس، ورشقوا المركبات الفلسطينية بالحجارة.

وهاجم مستوطنون المركبات قرب قرية المنيا شرق بيت لحم، وأطلقوا الرصاص صوب منازل الفلسطينيين في منطقة "واد الحصين" قضاء الخليل، كما أطلق مستوطن النار على مركبات الفلسطينيين في محيط بلدة جناتة قضاء بيت لحم.