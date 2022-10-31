الاحتلال يهدم عمارتين قرب الخليل

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، عمارتين سكنيتين من 3 طوابق لكل منهما شرق الخليل، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

واقتحمت قوات الاحتلال، منطقة البقعة شرق الخليل، ودفعت قوات الاحتلال بحشد من قواتها الى المنطقة مصحوبة بعدة جرافات واليات وباشرت بهدم العمارتين، وزعمت قوات الاحتلال أنه تم بناء العمارتين بدون ترخيص منها.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن العمارتين يعودان للمواطن عزام جابر الذي يقطن في منطقة البقعة.

وقال عزام جابر، إن "آليات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح بهدم منزله المكون من ثلاثة طوابق في منطقة البقعة شرق الخليل.

ولفت إلى أن منزله كان جاهزًا للسكن، حيث كانت العائلة تنوي الانتقال له خلال الفترة المقبلة.

هدم العمارتين قرب الخليل صباح اليوم (فيسبوك)

ومنذ بداية العام الحالي ي وحتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، هدم الاحتلال 233 مسكنا فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس، بينهم 44 مسكنا في الخليل، وفق توثيق مركز أبحاث الأراضي.