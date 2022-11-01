اعتقال 5 شبان من القدس ورام الله و4 صيادين من غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 5 فلسطينيين من مدينتي القدس ورام الله، بينما قامت بحرية الاحتلال باعتقال 4 صيادين من بحر غزة بعد اعتراض مركبهم.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، محمد مطير، وإبراهيم الكسبة، وعلي السقا من مخيم قلنديا بمدينة القدس.

وشملت الاعتقالات، الشابين محمد الشعيبي ومحمد الخصيب من رام الله.

ومن قطاع غزة، اعتقلت بحرية الاحتلال، 4 صيادين بعد مهاجمة مركب كانوا على متنه قبالة سواحل قطاع غزة.

وبحسب اتحاد لجان الصيادين، فإن المعتقلين الأربعة هم: زايد طروش، ورجب أبو ريالة، وعبد الرحمن أبو ريالة، ومحمد طلبة.

وأشار إلى أن بحرية الاحتلال اقتادت الصيادين الأربعة وحسكتين كانت بحوزتهم إلى ميناء أسدود.

وجددت الزوارق الحربية اعتداءاتها على الصيادين وفتحت صباح اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين ببحر رفح جنوب القطاع، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

يذكر أنه حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، 4700 أسير، من بينهم 30 أسيرة، وقرابة 190 قاصرا، و800 معتقل إداري، من بينهم أسيرتان، و6 أطفال.

إلى ذلك، استولت قوات الاحتلال، على شاحنة أثناء تواجدها في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال اقتحمت الفارسية، واستولت على شاحنة الشاب علاء دبك من قرية تياسير، أثناء نقلها مواد بناء لإحدى العائلات في المنطقة.

وتعاني الفارسية منذ أشهر من حملة منظمة يقودها "مجلس المستوطنات"، كان أبرز نتائجها، تجريف مستمر، لبناء مدرسة دينية، والاستيلاء على العديد من الجرارات الزراعية، والمركبات الخاصة للمواطنين.