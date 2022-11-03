اشتباكات بنابلس واعتقالات طالت 20 فلسطينيا بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين، في وقت اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة في مدينة نابلس.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة تركزت في محافظات الخليل ونابلس وجنين ورام الله، حيث اعتقلت خلالها 20 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وخلال الاقتحامات، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة طوباس، كما اندلعت مواجهات في بلدة بيت دقو قضاء القدس، حيث استشهد الشاب داود ريان برصاص الاحتلال.

وشهدت مدينة نابلس مواجهات مع قوات الاحتلال واشتباكات مسلحة في بعض المناطق، خلال التصدي لقوات الاحتلال التي نفذت عملية اقتحامات ومداهمات واسعة للمنازل في المدينة.

وقام مسلحون بإطلاق النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع تل، ومحيط شارع المريج بعد أن اقتحمت منزلا في الحي، كما اقتحمت قوات الاحتلال حي رفيديا غربي المدينة.

وعرف من المعتقلين: نور مشارقة، وأدهم عمور، وطارق الزغيبي من جنين، وخالد الطويل، ومحمد فطوم، ومحمد جوري، وصمصام العطعوط من نابلس.

ومن محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر عهد حازم الريماوي، والأسير المحرر رامي إبراهيم حمدان والفتى عبد الرحمن الحاج من بلدة بيت سيرا.

واعتقلت قوات الاحتلال من محافظة الخليل، خليل العزة، وعلاء خليل العزة، ومحمد خليل العزة، وعزة خليل العزة، وحسن العزة، ومحمد العزة، وإسماعيل العزة من مخيم الفوار.