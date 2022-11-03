وفاة المناضلة فاطمة البرناوي أوّل أسيرة في الثورة الفلسطينيّة

توفيت المناضلة الفلسطينية فاطمة برناوي، اليوم الخميس، في مصر، عن عمر ناهز 83 عاما، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المناضلة برناوي، وهي زوجة الأسير المحرر المناضل المرحوم فوزي النمر، الذي توفي العام الماضي؛ قد توفيت في مستشفى "فلسطين" في القاهرة، مشيرة إلى تدهور طرأ على صحتها في الأيام الأخيرة.

ونعت حركة "فتح"، "المناضلة الكبيرة فاطمة برناوي، التي توفيت اليوم الخميس، في جمهوريّة مصر العربيّة؛ بعد مسيرة نضاليّة شكّلت نموذجا استثنائيا للمرأة الفلسطينيّة".

وقالت "فتح" في بيان صدر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الخميس، إن "المناضلة برناوي التحقت في الثورة الفلسطينيّة في مرحلة مبكرة، وكان لها دور أساسي في تأسيس الخلايا التنظيميّة والفدائيّة لحركة ’فتح’ داخل الأراضي المحتلة".

وأضافت أن المناضلة برناوي كانت أول أسيرة في الثورة الفلسطينيّة المعاصرة داخل معتقلات الاحتلال، قضت خلالها 10 سنوات حتّى تحرُّرها عام 1979.

وأوضحت أنه تم إبعادها إلى لبنان بعد ذلك، مُستكمِلة دورها النضاليّ حتّى عودتها إلى أرض الوطن عام 1994، وتأسيسها للشرطة النسائيّة الفلسطينيّة، يُضاف إلى دورها في المؤسّسات الوطنيّة والتنظيميّة.

وأضافت "فتح" أنّ المناضلة برناوي "ستظلّ علامة تاريخيّة ساطعة في تاريخ النضال الوطنيّ الفلسطينيّ".

وأكدت أنّ "الحركة وقياداتها وكوادرها سيواصلون نضالهم حتّى انتزاع الحقوق الوطنيّة التي ناضلت من أجلها برناوي، والمتمثّلة بإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس".

بدوره، نعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "المناضلة الوطنية الكبيرة فاطمة البرناوي، أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي انتقلت إلى جوار ربها، اليوم الخميس، في جمهورية مصر العربية عن عمر ناهز 83 عاما".

وولدت المناضلة البرناوي في القدس عام 1939 لأب من أصل نيجيري ولأم أردنية - فلسطينية، وشارك والدها في ثورة عام 1936، وعادت عائلتها إلى القدس عام 1960 واستقرت في حي الجالية الإفريقية.

وما أن بلغت الثامنة عشرة حتى التحقت في صفوف حركة "فتح"، وكانت أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة، وأمضت 10 سنوات في سجون الاحتلال قبل الإفراج عنها وإبعادها للخارج في 11/11/1979، ثم عادت إلى قطاع غزة عام 1994، وتولت قيادة الشرطة النسائية.

ومُنحت وسام نجمة الشرف العسكري عام 2005.