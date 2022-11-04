الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين

أصيب فلسطينيون اليوم، الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن "مواطنا أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وقد جرى تقديم العلاج لهم ميدانيا".

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب فلسطينيون ومتضامن أجنبي من جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

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وذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، أن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع نحو المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن إصابة 3 شبان ومتضامن أجنبي بعيارات معدنية، بالإضافة إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانيا".

وفي باب الزاوية وسط مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال مواجهات اندلعت قرب الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء.

وقالت مصادر محلية، إن "جنود الاحتلال اعتدوا على الشاب بالضرب عقب اعتقاله، واقتادوه إلى داخل الحاجز العسكري، كما أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان والمحلات التجارية".

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وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون قرية قريوت جنوب نابلس واحتجزوا مواطنا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغاس، قوله إن "عددا من المستوطنين اقتحموا المنطقة الجنوبية من القرية واحتجزوا المواطن صبري راتب وجراره الزراعي، في حين وفر جنود الاحتلال الحماية لهم".

وأضاف أن "القرية تتعرض لليوم الثالث على التوالي لاعتداءات المستوطنين المتمثلة بمهاجمة المنازل والاعتداء على المزارعين".

(Gettyimages)

وهاجمت مجموعة من المستوطنين منازل الفلسطينيين على أطراف قرية مادما، جنوب نابلس.

وقال أحد أصحاب المنازل، إن "عددا من المستوطنين هاجموا المنازل الواقعة جنوب شرق القرية، وحاولوا تحطيم النوافذ والأبواب"؛ حسب ما أوردت "وفا".

ولفت إلى أن مواجهات اندلعت بين المستوطنين وجنود الاحتلال من جهة والشبان الذين حاولوا التصدي لهم من جهة أخرى، إذ أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة مواطنين بالاختناق واحتراق أشجار زيتون في المنطقة.