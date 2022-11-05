الاحتلال يعتقل 4 شبان ويصيب آخر برضوض إثر الاعتداء عليه

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة فلسطينيين من قرية دير نظام شمال غربي رام الله، بينهم أمين سر حركة "فتح".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر "فتح" في قرية دير نظام، قصي ذياب التميمي، وشقيقه لؤي، إضافة إلى الشقيقين يزن ومازن فضل التميمي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي سياق منفصل، أصيب الشاب قاسم أنور العروج (22 عاما)، برضوض، الليلة الماضية، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه، في بلدة تقوع، جنوب شرقي بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن العروج أصيب برضوض في مختلف أنحاء جسده، إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه، قرب منطقة "بئر المياه" في تقوع، وجرى نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.