  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يوقع أمرا بهدم منزلي منفذي عملية "الجلمة"

تاريخ النشر: 08/11/2022 - 06:47

الاحتلال يوقع أمرا بهدم منزلي منفذي عملية "الجلمة"
الشهيدان أحمد وعبد الرحمن عابد (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، قرارا بهدم منازل منفذي عملية "الجلمة"، والتي أدت لمقتل ضابط إسرائيلي يوم 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، ونفذها الشهيدان أحمد وعبد الرحمن عابد من سكان كفر دان قضاء جنين.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، بأن "قائد قيادة المركز وقع أوامر مصادرة وهدم لمنازل الفلسطينيين عبد الرحمن وأحمد عابد، اللذان نفذا عملية الجلمة وقتل فيها الرائد بار فيلح".

وبحسب الناطق العسكري، فإن "قائد منطقة المركز للجيش، وقع على القرار بعد رفض الاعتراضات التي قدمت من قبل عوائلهما.

وكان الشهيدان أحمد وعبد الرحمن عابد نفذا عملية إطلاق نار بطولية قرب الجلمة لدى محاولتهما التسلل لداخل مناطق الخط الأخضر لتنفيذ هجوم مسلح بالعمق الإسرائيلي، ما أدى لمقتل الضابط في جيش الاحتلال بار فيلح حينها.

والشهيد أحمد عابد، هو أحد أفراد الأجهزة الأمنية ويعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية، واختار ذكرى توقيع اتفاق أوسلو، ليعلن ببندقيته أن الرصاص والمقاومة هي السبيل للتحرير.

وينتهج الاحتلال هدم منازل منفذي عمليات المقاومة الفلسطينية، ضمن سياسة "العقاب الجماعي".

بودكاست عرب 48

#عملية الجلمة
#أمر هدم
#الاحتلال
#شهيد
#عبد الرحمن عابد
#أحمد عابد
#كفر دان

حوارات

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقالات بالضفة والاحتلال يقتحم نابلس
اعتقالات بالضفة والاحتلال يقتحم نابلس

2022-11-08

قتيلان بجريمة إطلاق نار قرب جنين
قتيلان بجريمة إطلاق نار قرب جنين

2022-11-08

هيئة الأسرى: نطالب بتحرك فوري لمواجهة وحشية بن غفير
هيئة الأسرى: نطالب بتحرك فوري لمواجهة وحشية بن غفير

2022-11-07

الأكثر قراءة

وفاة والد الشهيد أسيل حسن عاصلة من عرابة البطوف

وفاة والد الشهيد أسيل حسن عاصلة من عرابة البطوف

2022-11-07
بن غفير يرفع سقف مطالبه الأولية لدخول الحكومة

بن غفير يرفع سقف مطالبه الأولية لدخول الحكومة

2022-11-07
نتنياهو يقترح توزيع الحقائب الوزارية وترحيل القضايا الجوهرية

نتنياهو يقترح توزيع الحقائب الوزارية وترحيل القضايا الجوهرية

2022-11-07
مطالب بن غفير لنتنياهو: قمع الأسرى واقتحام الأقصى

مطالب بن غفير لنتنياهو: قمع الأسرى واقتحام الأقصى

2022-11-07
الطيبة: مقتل شاب وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار

الطيبة: مقتل شاب وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار

2022-11-07