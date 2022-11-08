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قتيلان بجريمة إطلاق نار قرب جنين

تاريخ النشر: 08/11/2022 - 07:05

قتيلان بجريمة إطلاق نار قرب جنين
المركبة التي تعرضت لإطلاق نار في بلدة السيلة الحارثية (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قتل شابان في جريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم الثلاثاء، في بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشابين ياسر جمال جرادات وإبراهيم محمود ياسين قتلا بعد تعرض مركبتهما لإطلاق نار قرب المسجد الكبير في بلدة السيلة الحارثية.

القتيلان ياسر جمال جرادات وإبراهيم محمود ياسين

وأشارت المصادر إلى أن الشاب ياسين من سكان بلدة عانين غرب جنين، وهو من منتسبي المؤسسة الأمنية مرتبات "المباحث العامة".

هذا وباشرت النيابة العامة والشرطة الفلسطينية إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، قتل مواطنان، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق النار من قبل مجهولين تجاه مركبة كانوا يستقلونها في بلدة السيلة الحارثية.

وأكد أن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرتا إجراءات البحث والتحري.

ارتفاع معدل جرائم القتل في الضفة الغربية

يأتي ذلك، فيما أظهرت إحصاءات فلسطينية ارتفاع معدل جرائم القتل المرتكبة في الضفة الغربية، بنسبة 29%، مقارنة بالعام الماضي، فيما قتل منذ بداية العام الجاري حتى تشرين أول/أكتوبر الماضي، 45 شخصا في جرائم قتل منفصلة.

وبحسب الشرطة الفلسطينية، سجلت أعلى نسبة جرائم في محافظة الخليل، فيما لم تسجل أريحا وسلفيت جرائم مشابهة.

وتمكنت الشرطة والنيابة العامة من كشف ملابسات 29 جريمة قتل، وإلقاء القبض على مرتكبيها.

وعزا الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، أسباب ارتفاع معدل جرائم القتل، إلى ثقافة العنف التي يتم الترويج لها من خلال بعض الألعاب الإلكترونية الخطرة والعنيفة، والتحريض على العنف في مواقع التواصل الاجتماعي، وإفلات بعض مرتكبي الجرائم من العقوبة، بسبب الغطاء العائلي والعشائري.

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