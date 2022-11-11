الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين

أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، إن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن إصابة شاب بعيار معدني في الفخذ، والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا".

وأضاف أن "مسيرة اليوم انطلقت وفاء لروح الشهيد المؤسس أبو عمار، بمشاركة المئات من أبناء القرية يتقدمهم أشبال وزهرات حملوا صور الشهيد، ورددوا الشعارات الوطنية الداعية إلى تصعيد المقاومة الشعبية، استمرارا لمسيرته النضالية".

وفي باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن "قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين والمحال التجارية، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق".

وعند مدخل مخيم العروب شمال الخليل، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

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وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "قوات الاحتلال داهمت الخيم، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق عولجوا ميدانيا".

وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس، قمعت قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية التي خرجت باتجاه المنطقة الشرقية للبلدة رفضا لإقامة بؤرة استيطانية وإحياء للذكرى الـ18 لاستشهاد الراحل ياسر عرفات.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة التي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

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وفي جنوب نابلس، اقتحم مستوطنون نبع قريوت بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين تصدوا للاقتحام، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

يذكر أن المستوطنين كثفوا خلال الشهور الماضية من اقتحاماتهم للنبع، وحطموا أقفاله مرات عدة، في محاولة للاستيلاء عليه.

وفي شرق الخليل، أصيب عدد من الفلسطينيين من جراء اعتداء المستوطنين عليهم خلال قطفهم ثمار الزيتون في منطقة جبل جالس.

(Gettyimages)

ونقلت "وفا" عن شاكر حامد التميمي قوله، إن "مستوطنين من مستوطنة ’حافات جال’ المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، هاجموه وعائلته ومتطوعين أجانب بالحجارة، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في جبل جالس، ما أدى إلى إصابته وأفراد من عائلته برضوض".

وأضاف أنه يتعرض وعائلته لاعتداءات شبه يومية من المستوطنين، لقرب منزله من المستوطنة المذكورة، مناشدا المنظمات الحقوقية والإنسانية التدخل لوقف هذه الاعتداءات.