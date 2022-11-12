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جنين: الاحتلال يعتقل أسيرين محررين بكمين نصبه لهما

تاريخ النشر: 12/11/2022 - 12:06

جنين: الاحتلال يعتقل أسيرين محررين بكمين نصبه لهما
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أسيرين محررين، وأصابت العشرات بحالات اختناق، جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين حمزة سليمان أبو الرب، ومحمد سمير أبو زينة، في كمين نصبته لهما أثناء تواجدهما في قرية مثلث الشهداء جنوبي جنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة عقب اقتحام بلدة قباطية، وجرى معالجتهم ميدانيا.

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#حمزة سليمان أبو الرب
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