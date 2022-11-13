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اعتداءات للمستوطنين بتقوع وإخطارات بالهدم بارطاس

تاريخ النشر: 13/11/2022 - 07:01

اعتداءات للمستوطنين بتقوع وإخطارات بالهدم بارطاس
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هاجمت مجموعة من المستوطنين، مساء السبت، مركبات الفلسطينيين بالحجارة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن المستوطنين تجمهروا عند مدخل مستوطنة "تكواع" المقامة على أراضي بلدة تقوع، بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ورشق المستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة أثناء مرورها على الشارع الرئيس، ما أدى إلى تضرر عدد منها.

وخلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 1197 اعتداء ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، تراوحت ما بين تخريب، واعتداء مباشر على المواطنين، وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على الممتلكات، وإغلاقات، وحواجز، وإصابات جسدية.

يأتي ذلك، في وقت أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بوقف بناء منزل في قرية ارطاس، قضاء بيت لحم.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال حي "العطن"، في المنطقة القريبة من برك سليمان السياحية، وسلمت أحمد صالح أبو صوي، إخطارا بوقف البناء في منزله، بحجة عدم الترخيص.

واندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال، البلدة، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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