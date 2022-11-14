شهيدة وإصابة برصاص الاحتلال قرب رام الله

استشهدت سناء الطل (19 عاما)، وأصيب شخص بجراح متوسطة فجر اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيتونيا قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد سناء الطل من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم بيتونيا فجر اليوم. https://t.me/arab48official/44160

وتفيد المعلومات المتوفرة أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبة بها فلسطينيين في بلدة بيتونيا، حيث بلغ عن إصابة حرجة واعتقل شخص آخر وصفت حالته بالمتوسطة.

وتبين لاحقا أن المصابة فتاة ووضعها حرج جدا، حيث أعلن عن استشهادها لاحقا، فيما قامت سلطات الاحتلال بتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني عند مستوطنة "عوفر".

ونقلت طواقم طبية جثمان الشهيدة إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

وأفادت رواية شهود العيان بأن الفلسطينيين في المركبة تفاجأوا بجنود الاحتلال الذين اقتحموا بلدة بيتونيا يطلقون النار تجاههم دون أي سبب.

وزعم جيش الاحتلال في بيان مقتضب أن قواته طلبت من المركبة التوقف خلال نشاط لقواتها في المنطقة، ولكنها رفضت وسارت بسرعة تجاه جنودها وتم إطلاق النار تجاه من بداخلها، وأنه يحقق في الحادثة.