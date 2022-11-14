هدم 5 منازل بالخليل وبيت لحم واعتقالات بالضفة والقدس

هدمت جرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، مجموعة من المنازل لفلسطينيين في الخليل وبيت لحم، في وقت شنت حملة مداهمات واقتحامات واسعة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال هدمت منزلين مجاورين في بلدة سعير قضاء الخليل.

وفي محافظة بيت لحم، هدمت جرافات الاحتلال 3 منازل في قرية المنية، وهي تحتوي على 6 شقق سكنية جاهزة للسكن فيها، تعود لأبناء عائلة عبد ربه كوازبة.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة، بأن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل يضم كل منها ثلاثة طوابق، مساحة الطابق الواحد250 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.

وتتذرع قوات الاحتلال أن هذه المنازل بنيت بدون ترخيص، وهي الحجة التي تستخدمها لهدم منازل الفلسطينيين.

وهدمت سلطات الاحتلال 43 مبنى ومنشأة تجارية في الضفة وشرق مدينة القدس خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، بحجة البناء دون ترخيص، وذلك وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا بالضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال من بلدة بيتونيا قضاء رام الله، 3 فلسطينيين هم، الأسير المحرر أكرم سلمة، وطارق العمواسي، وأنس حسونة.

ومن بلدة حلحول قضاء الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد زماعرة، ونجله إبراهيم، ومحمد أبو جعفر.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، سعيد الشاويش، و3 من أبنائه هم عبدالله، وحمزة، وأحمد، وجميعهم من سكان باب حطة، إلى جانب الشاب رائد العمواسي من بلدة عناتا، والشاب محمود الجولاني.

إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، حاجزا عسكريا على مدخل بلدة دير بلوط قضاء سلفيت، وأعاقت حركة الفلسطينيين وتنقلاتهم.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال احتجزت مركبات الفلسطينيين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في أزمة مرورية بالمنطقة.