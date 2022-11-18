الاحتلال يطرد عائلة فلسطينيّة من مبنى لبلديّة الخليل في البلدة القديمة

طردت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، عائلة فلسطينية من مبنى في البلدة القديمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، تعود ملكيته للبلدية.

وتقطن في المبنى الذي تعود ملكيته للبلدية، عائلة بدر البطش، الذي كانت سلطات لاحتلال قد منعته من تحويل المبنى إلى فندق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد البطش أن جنود الاحـتلال خلعوا باب المبنى، وأرغموه وعائلته بالقوة على مغادرته، بعد أن عبثوا بمحتوياته وألقوها خارجا.

بدورها، قالت بلدية الخليل في بيان إن السلطات الإسرائيلية طردت عائلة فلسطينية من منزل يعود ملكيته لها. وعبرت عن رفضها للخطوة، وقالت إن "السلطات (الإسرائيلية) طردت عائلة بدر البطش من المنزل دون سابق إنذار".

وأضافت: "هذا اعتداء جائر، وملكية هذا المبنى تعود للبلدية، وإنها من خلال طاقمها القانوني ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادته".

ودعت البلدية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف مخططات الاحتلال الرامية لتهويد الخليل.

ونقلت عن البطش قوله إن "جنود الاحتلال قاموا بإعطائي مهلة شفوية لإخلاء المبنى مساء (أمس) الخميس دون قرار رسمي مكتوب، فرفضت ذلك، فقاموا بخلع باب المبنى وطردي أنا وعائلتي بالقوة، والعبث بمحتوياته ورميها بالخارج".