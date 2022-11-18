الخليل: الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي وسط اقتحامات المستوطنين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء، الجمعة، الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، فيما اقتحم وانتشر آلاف المستوطنين داخله في ومحيطه.

وذكر مدير المسجد، غسان الرجبي، أن "الجيش الإسرائيلي أبلغهم بإغلاق المسجد من بعد صلاة العصر (الجمعة) وحتى مساء السبت، بحجة الأعياد اليهودية".

وأضاف أن "آلاف المستوطنين انتشروا مساء الجمعة داخل المسجد وفي محيطه، في وقت حوّل فيه جيش الاحتلال البلدة القديمة من الخليل إلى ثكنة عسكرية".

بدوره، قال الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية في محيط المسجد الإبراهيمي، عارف جابر، إن "آلاف المستوطنين يتواجدون منذ يومين في خيام أقاموها في الساحات والشوارع المحيطة بالمسجد".

وتوقع جابر أن تنتهي الاحتفالات التي يقيمها المستوطنون بمناسبة أعيادهم مساء السبت.

وأشار إلى "مشاركة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير في الاحتفالات، ومروره مساء الجمعة من حي فلسطيني بحراسة مشددة يرافقه عدد من المستوطنين".

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويسكنها نحو 400 مستوطن يحرسهم حوالي 1500 جندي إسرائيلي.

ومنذ العام 1994، قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63% لليهود، و37% للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصليا.