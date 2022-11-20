مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة مداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للمسجد، ودققت في هوياتهم، واحتجزت بعضها عند بواباته.

وأطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الحشد بالقدس والرباط في الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال التي تسعى إلى تهويد القدس والأقصى.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

ميدانيا، واصلت قوات الاحتلال المداهمات والاقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة والقدس، حيث تم اعتقال عددا من الفلسطينيين بينهم فتية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة بأعمال مقاومة شعبية،

وأصيب شابان فلسطينيان أحدهما برصاص قوات الاحتلال في مدينة بيت لحم، والآخر خلال مطاردته في الخليل.

وذكرت وسائل إعلام، أن شابا أصيب بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة في الأطراف السفلية برصاص قوات الاحتلال، قبل اعتقاله قرب حاجز النفق غربي بيت لحم.

وفي الخليل، أصيب شاب بكسور إثر قفزه من مكان مرتفع أثناء مطاردته من قوات الاحتلال في بلدة إذنا.

وزعم جيش الاحتلال أنه اعتقال شاب من مدينة الخليل بعد اقتحام منزله ومصادرة أسلحة من داخل المنزل، ونفذت قوات الاحتلال اعتقالات في بلدة حوسان غرب بيت لحم وقلقيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد محمد بشير ونجله عمر، وعبيدة عبد الجبار أبو جحيشة، من بلدة إذنا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي عين اللوزة ببلده سلوان.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 فتية من حي بئر أيوب وعين اللوزة ببلدة سلوان.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اقتحمت حي بئر أيوب في بلدة سلوان، وانتشرت في المنطقة، وأوقفت المركبات وحررت هويات الشبان، بشكل استفزازي.

وأوضح أن "وحدة المستعربين" هاجمت فتيين خلال تواجدهما في الشارع، واعتقلتهما، واعتدت عليهما بالضرب والدفع، كما أطلقت القنابل الغازية بكثافة في الحي، مستهدفة المنازل والمحلات التجارية.