اعتقالات بالضفة والاحتلال يهدم منزلا ومنشآت في دوما

شنت قوت الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما هدمت جرافات الاحتلال منزلا ومنشآت زراعية في بلدة دوما قضاء نابلس بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

اعتقالات في الضفة

كما اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة طولكرم.

وأفاد نادي الأسير في طولكرم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت إسماعيل عصام محمد عودة، والدكتور محمد حسن جلاد، بعد مداهمة منزليهما في الحي الجنوبي للمدينة.

وأصيب، شابان بالرصاص الحي، واعتقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت جنين، ونشرت قناصة على أسطح المنازل، وحاصرت منزل المطارد راتب البالي في منطقة الهدف، قبل أن تعتقله.

هدم منشآت زراعية في دوما

إلى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، منزلا ومنشآت زراعية في بلدة دوما قضاء نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، ان سلطات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية الجنوبية من بلدة دوما وهدمت منزلا مأهولا بالسكان ومكونا من طابقين وتعود ملكيته إلى محمد حسن صرايعة.

كما هدمت جرافات الاحتلال بركسا زراعيا إلى سليمان دوابشة، إضافة إلى غرفة زراعية تعود إلى قاسم مليحات.

يكر أنه في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هدمت سلطات الاحتلال 43 مبنى ومنشأة تجارية في الضفة وشرق مدينة القدس؛ بحجة البناء دون ترخيص، وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.