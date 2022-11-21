الاحتلال يرفض 116 مخطّطا لتوسيع بلدات فلسطينيّة بالضفة منذ 2013

قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني، مجدي الصالح، الإثنين، إن إسرائيل ترفض المصادقة على 116 مخططا هيكليا لتوسيع قرى وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، تم تقديمها منذ عام 2013.

وأضاف الوزير الفلسطيني، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين": "116 مخططا موجودا لدى الجانب الإسرائيلي، نوقش نحو 80 بالمئة منها أكثر من مرة، ولم يتم المصادقة على أي مخطط".

وأوضح أن "المخططات تم تقديمها للجانب الإسرائيلي عام 2013، بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي، ليتمكن من العمل في هذه المناطق".

وذكر أن "الاتحاد الأوروبي ساهم في إعداد بعض هذه المخططات، فيما أعدّت وزارة الحكم المحلي باقي المخططات".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "يواصل الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف عمليات الهدم، ضمن المخططات، والإسراع في المصادقة عليها".

وتابع: "رغم الجهود، إلا أن إسرائيل تقوم بأعمال الهدم ضمن هذه المخططات، مع أنها نوقشت أكثر مرة من قبل لجنة مشتركة (فلسطينية - إسرائيلية)".

ومنذ بداية العام وحتى 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، هدمت سلطات الاحتلال نحو 734 منشأة ومنزلا فلسطينيا، بينها 603 في المنطقة "ج" و131 في القدس الشرقية، وفق معطيات للأمم المتحدة.