  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يرفض 116 مخطّطا لتوسيع بلدات فلسطينيّة بالضفة منذ 2013

تاريخ النشر: 21/11/2022 - 18:38

الاحتلال يرفض 116 مخطّطا لتوسيع بلدات فلسطينيّة بالضفة منذ 2013
أطفال في إحدى قرى مسافر يطا (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني، مجدي الصالح، الإثنين، إن إسرائيل ترفض المصادقة على 116 مخططا هيكليا لتوسيع قرى وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، تم تقديمها منذ عام 2013.

وأضاف الوزير الفلسطيني، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين": "116 مخططا موجودا لدى الجانب الإسرائيلي، نوقش نحو 80 بالمئة منها أكثر من مرة، ولم يتم المصادقة على أي مخطط".

وأوضح أن "المخططات تم تقديمها للجانب الإسرائيلي عام 2013، بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي، ليتمكن من العمل في هذه المناطق".

وذكر أن "الاتحاد الأوروبي ساهم في إعداد بعض هذه المخططات، فيما أعدّت وزارة الحكم المحلي باقي المخططات".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "يواصل الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف عمليات الهدم، ضمن المخططات، والإسراع في المصادقة عليها".

وتابع: "رغم الجهود، إلا أن إسرائيل تقوم بأعمال الهدم ضمن هذه المخططات، مع أنها نوقشت أكثر مرة من قبل لجنة مشتركة (فلسطينية - إسرائيلية)".

ومنذ بداية العام وحتى 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، هدمت سلطات الاحتلال نحو 734 منشأة ومنزلا فلسطينيا، بينها 603 في المنطقة "ج" و131 في القدس الشرقية، وفق معطيات للأمم المتحدة.

بودكاست عرب 48

#الاحتلال
#الضفة الغربية المحتلة
#مخططات هيكلية
#إسرائيل

حوارات

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة لاعبين فتية وجماهير جرّاء استهداف الاحتلال ملعب الخضر بقنابل الغاز
إصابة لاعبين فتية وجماهير جرّاء استهداف الاحتلال ملعب الخضر بقنابل الغاز

2022-11-21

11 شهيدا برصاص الاحتلال منذ مطلع نوفمبر
11 شهيدا برصاص الاحتلال منذ مطلع نوفمبر

2022-11-21

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بتقوع واعتداءات للمستوطنين بترقوميا
إصابات بمواجهات مع الاحتلال بتقوع واعتداءات للمستوطنين بترقوميا

2022-11-21

الأكثر قراءة

قطر: انطلاق المونديال الأول على أرض عربية

قطر: انطلاق المونديال الأول على أرض عربية

2022-11-20
الإكوادور تتخطى قطر في افتتاح المونديال

الإكوادور تتخطى قطر في افتتاح المونديال

2022-11-20
قطر تفتتح المونديال أمام الإكوادور: التشكيلة المتوقعة وأبرز أرقام المباراة

قطر تفتتح المونديال أمام الإكوادور: التشكيلة المتوقعة وأبرز أرقام المباراة

2022-11-20
ساعات على الانطلاق: أول مونديال في بلد عربي والشرق الأوسط

ساعات على الانطلاق: أول مونديال في بلد عربي والشرق الأوسط

2022-11-20
حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الخميس

حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الخميس

2022-11-20