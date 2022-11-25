الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق اليوم، الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن "10 مواطنين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في بيتا، وقد جرى تقديم العلاج لهم ميدانيا"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي سياق متصل، قمعت قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس، التي خرجت باتجاه المنطقة الشرقية للقرية لإقامة بؤرة استيطانية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة التي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، أن "جنود الاحتلال أطلقوا صوب المشاركين في المسيرة الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بأعيرة معدنية، والعشرات بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانيا".