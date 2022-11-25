  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال

تاريخ النشر: 25/11/2022 - 17:35

الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق اليوم، الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن "10 مواطنين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في بيتا، وقد جرى تقديم العلاج لهم ميدانيا"، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي سياق متصل، قمعت قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس، التي خرجت باتجاه المنطقة الشرقية للقرية لإقامة بؤرة استيطانية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة التي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، أن "جنود الاحتلال أطلقوا صوب المشاركين في المسيرة الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بأعيرة معدنية، والعشرات بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانيا".

بودكاست عرب 48

#قوات الاحتلال
#كفر قدوم
#نابلس
#بيتا
#بيت دجن
#مواجهات

حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقالات بالضفة والمقاومة تستهدف الاحتلال بنابلس وجنين
اعتقالات بالضفة والمقاومة تستهدف الاحتلال بنابلس وجنين

2022-11-27

الاحتلال يعتقل فتى قرب نعلين بعد إصابته بالرصاص الحي
الاحتلال يعتقل فتى قرب نعلين بعد إصابته بالرصاص الحي

2022-11-24

تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة لأربعة أشهر
تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة لأربعة أشهر

2022-11-24

الأكثر قراءة

مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

2022-11-26
مونديال قطر: السعودية تخسر صدارة المجموعة لبولندا

مونديال قطر: السعودية تخسر صدارة المجموعة لبولندا

2022-11-26
حالة الطقس: جو بارد وماطر حتى الظهيرة

حالة الطقس: جو بارد وماطر حتى الظهيرة

2022-11-26
مونديال قطر: تونس تعقّد مهمتها بخسارتها أمام أستراليا

مونديال قطر: تونس تعقّد مهمتها بخسارتها أمام أستراليا

2022-11-26
الرئيس الصيني يدعو كيم جونغ أون للتعاون من أجل السلام بالعالم

الرئيس الصيني يدعو كيم جونغ أون للتعاون من أجل السلام بالعالم

2022-11-26