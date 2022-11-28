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مطالبة "الجنائية الدولية" بالتحقيق بجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

تاريخ النشر: 28/11/2022 - 11:27

مطالبة "الجنائية الدولية" بالتحقيق بجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين
تدمير منازل المدنيين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قدمت 198 منظمة فلسطينية ودولية، مذكرة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ورئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي، تطالب فيها بالتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد المجتمع المدني والشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمات في مذكرة رفعتها للجنائية الدولية، إلى الإدانة العلنية لتصنيف إسرائيل لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية كـ"إرهاب"، وكذلك دعوة إسرائيل إلى التراجع عن قرارها.

وطالبت المنظمات في المذكرة بإدراج الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال هجومها العسكري غير المبرر على قطاع غزة في آب/ أغسطس 2022، في التحقيق الجاري بالوضع في فلسطين.

وشددت المنظمات في بيان لها على ضرورة تسريع التحقيق بالوضع في فلسطين، ليشمل الجرائم ضد الإنسانية مثل الفصل العنصري والاضطهاد، وكذلك إصدار بيانات استباقية لمنع الممارسات الإسرائيلية التي قد تسهم في استمرار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأكدت المنظمات أن جميع الجرائم المرتكبة في فلسطين، بما في ذلك اضطهاد المنظمات الفلسطينية كعمل غير إنساني تعتبر من جرائم الفصل العنصري ضد الإنسانية، ويجب التحقيق فيها من قبل الجنائية الدولية، عملا بالمادة 9 من نظام روما الأساسي.

وطالبت باتخاذ التدابير المناسبة، في إطار ممارسة ولاية المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي، لمنع وردع ممارسات الفصل العنصري، والقوات الإسرائيلية عن ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.

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