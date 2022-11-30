إضراب بمناطق الضفة والقدس بعد استشهاد 5 فلسطينيين

تسود حالة من الإضراب والغضب، اليوم الأربعاء، مدن ومناطق الضفة والقدس المحتلتين، وذلك بعد استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء.

ودعت مجموعات "عرين الأسود" في بيان لها، إلى اعتبار اليوم الأربعاء، "يوم غضب شامل في كل مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة في كل نقطة تماس، لنشعل الأرض تحت أقدام الاحتلال"، بحسب ما جاء في البيان.

وأكدت "عرين الأسود" أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، وأن "كل وعد قطعناه على أنفسنا سيقع"، مشيرة إلى أنها "ميتة واحدة سنموتها جميعًا بشتى الطرق، فأحسنوا صناعة الموت ما داموا يسلبوننا حقنا بالحياة".

وساد الإضراب مناحي الحياة كافة في محافظة نابلس، حيث أغلقت المحلات التجارية، حداداً على أرواح الشهداء.

ونظمت نقابة العاملين في شركة توزيع كهرباء شمال نابلس، وقفة حدادا على شهداء الضفة الغربية، تخللها رفع الأعلام الفلسطينية وقراءة القرآن على أرواحهم.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنقابة معتصم اشتيه، إن الوقفة جاءت التزاما بالدعوة للحداد والتضامن مع أُسر الشهداء، وتعبيرا عن مساندة العاملين في الشركة مع القضايا الوطنية.

واستشهد، أمس الثلاثاء، خمسة فلسطينيين من محافظتي رام الله والخليل، وهم الشهيد راني مأمون أبو علي، والذي نفذ عملية دهس بطولية أسفرت عن إصابة مجندة بجراح خطيرة، والشهيد رائد غازي النعسان الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية المغير شرق رام الله.

كما استشهد مفيد اخليل، والذي استشهد متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر، إلى جانب الشهيدين الشقيقين جواد وظافر ريماوي من بلدة بيت ريما، واللذين استشهدا برصاص الاحتلال في كفر عين شمال.

وبالشهداء الخمسة، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري، في الضفة والقدس وقطاع غزة إلى 207 فلسطينيين، بينهم 5 مسنين و13 سيدة، بالإضافة لـ47 طفلا، وفق إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية.