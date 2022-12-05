هدم مسجد في دورا الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مسجد "رسول الله" في "خلة طه" ببلدة دورا جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة المذكورة بآلياتها الثقيلة وهدمت المسجد المذكور وتبلغ مساحته 100 متر مربع تقريبا.

وتعتبر "خلة طه" من المناطق المهددة بالاستيلاء عليها، ويسعى الاحتلال للسيطرة على 3000 دونم من أراضي المواطنين فيها لصالح الاستيطان، خاصة مستوطنة "نغهوت" القريبة من المنطقة.

وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت مصلى رسول الله في منطقة خلة طه بدير سامت".

وأضافت "الأوقاف" أن "هذا المصلى تم إنشاؤه في هذه المنطقة قبل ثلاثة أشهر بمساحة 80 مترا من الطوب والأسمنت وسطحه من الصفيح".