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سلفيت: الاحتلال يخطر بوقف العمل في 10 منازل مأهولة

تاريخ النشر: 06/12/2022 - 11:30

سلفيت: الاحتلال يخطر بوقف العمل في 10 منازل مأهولة
الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف البناء لمنازل بسلفيت (فيسيبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطارات بوقف البناء لعدد من المنازل في بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة صباح اليوم، وسلمت 10 إخطارات بوقف العمل والبناء في المنطقة الشرقية من البلدة.

وأوضح عاصي أن قوات الاحتلال سلمت 5 إخطارات وقف عمل وبناء لمنازل مأهولة بالسكان، و 4 أخرى لمنازل قيد الإنشاء، وإخطارا لأرض تجري فيها أعمال حفريات، وذلك في المناطق المسماه " خلة اللقرن"، و" دار الضرب"، و "الميدان".

وسلمت قوات الاحتلال 8 إخطارات لمنازل فلسطينية، في المنطقة ذاتها قبل نحو أسبوعين.

وتمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" دون استصدار تراخيص التي تعد شبه مستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.

وتشن سلطات الاحتلال هجمة شرسة ضد الوجود الفلسطيني في محافظة سلفيت، تمثلت في تسليم عشرات الإخطارات بالهدم ووقف العمل والبناء لمنازل غالبيتها مأهولة بالسكان، وغرف زراعية في بلدات وقرى مختلفة، كما شهدت بلدة كفر الديك خلال الأشهر الماضية هدم منزلين قيد الإنشاء.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، فإن سلطات الاحتلال هدمت خلال العام الحالي، نحو 708 منازل في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

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