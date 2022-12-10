اعتداءات للمستوطنين وإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالخليل والقدس

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق مساء، السبت، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وجاء في التفاصيل، أن سلطات الاحتلال أغلقت مدخل بيت أمر ببوابة حديدية، ومنعت مرور جنازة مواطن، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المقبرة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا؛ حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي حي تل الرميدة وسط الخليل، اعتدى مستوطنون على فلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال.

واعتدى المستوطنون بالضرب وغاز الفلفل على مواطنين من عائلتي الفاخوري وادعيس قرب مستوطنة "رماتي شاي" المقامة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم في تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

وفي منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، قمعت قوات الاحتلال، مساء السبت، فلسطينيين خلال احتفالهم بتأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي مونديال قطر.

واعتدت شرطة الاحتلال وفرق الخيالة التابعة لها على الفلسطينيين، وحاولت فض الاحتلال بالقوة، ولاحقتهم في محيط باب العامود وصولا إلى شارع صلاح الدين.

وكان المئات من الفلسطينيين قد خرجوا للاحتفال بفوز منتخب المغرب على منتخب البرتغال وتأهله إلى الدور نصف النهائي من مونديال قطر، ورفعوا الأعلام المغربية وصورا للمنتخب المغربي إلى جانب الأعلام الفلسطينية، كما رفعوا العلم المغربي على أسوار البلدة القديمة.