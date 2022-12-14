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الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد منفذ عملية الفندق

تاريخ النشر: 14/12/2022 - 09:20

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد منفذ عملية الفندق
يونس جلال هيلان (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لائحة اتهام ضد الشاب يونس جلال هيلان (19 عاما)، وهو من قرية حجة، التي تقع بين مدينتي نابلس وقلقيلية شمالي الضفة الغربية، نسبت له من خلالها طعن مستوطنة في بلدة الفندق في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المستوطن الذي يدعى شالوم صوفر (55 عاما) لقي مصرعه بعد أسبوعين من تنفيذ عملية الطعن، وذلك تأثرا بإصابته الخطيرة جدا التي أصيب بها على أيدي هيلان، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وزعمت النيابة العسكرية للاحتلال في لائحة الاتهام أن هيلان متهم أيضا بعرقلة الإجراءات القانونية، وارتكاب ما وصفته بـ"المخالفات الأمنية"، والتسبب في القتل عمدا، وذلك لدوافع قومية.

وأتت عملية الطعن في بلدة الفندق في الخامس والعشرين من تشرين أول/أكتوبر الماضي، بعد ساعات من استشهاد 6 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال، بينهم القيادي البارز في مجموعات "عرين الأسود" في نابلس وديع الحوح.

ووقعت عملية الطعن داخل متجر مكث بداخله المستوطن، وهو من سكان مستوطنة "كيدوميم"، حيث تعرض لعملية طعن من قبل شاب فلسطيني الذي انسحب من المكان، واعتقلته قوات الاحتلال بعد ساعات من تنفيذه للعملية.

يذكر أن المستوطن الذي تعرض للطعن ووصفت حالته بالخطيرة جدا، رقد في المستشفى في العناية المركزة، حيث تدهورت حالته الصحية وتوفي بعد أسبوعين، تأثرا بإصابته، وذلك بعد أن سمح بعودته لمنزله، إذ فتح جرحه مجددا وفقد دماء كثيرة وأصبحت حالته خطيرة حتى أعلن عن وفاته.

وأفادت معطيات إسرائيلية بأنه وقعت منذ مطلع العام الجاري حتى الآن مئات العمليات المسلحة نفذها فلسطينيون، وقتل فيها 31 إسرائيليا من المستوطنين والجنود.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل ذوي الأسير هيلان من حجة، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب إن "قوات الجيش أخذت قياسات منزل منفذ عملية الطعن الذي أسفرت عن مقتل مستوطن في قرية الفندق شرق قلقيلية في 25 أكتوبر الماضي، تمهيدا لهدمه".

وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة هدم بيوت الشهداء والأسرى كنوع من العقاب الجماعي في محاولة منها للتأثير على المقاومة.

بودكاست عرب 48

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