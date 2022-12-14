  2. فلسطينيات
  3. أخبار

وفاة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق سليم الزعنون

تاريخ النشر: 14/12/2022 - 22:44

وفاة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق سليم الزعنون
الزعنون يجلس إلى يسار الرئيس الفلسطيني في اجتماع سابق للمجلس الوطني (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

توفي مساء الأربعاء، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق، سليم الزعنون، عن عمر ناهز 89 عاما، في العاصمة الأردنية عمان.

ونعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ("وفا")، الزعنون (أبو الأديب) وهو أيضا عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وأحد مؤسسيها.

وأثنى عباس على "مناقب المناضل الوطني الكبير، ومسيرته المشرفة، وعطائه وعمله القيادي في صفوف حركة فتح والثورة الفلسطينية ومؤسساتها، والذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا وقضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال".

وقال إن "الراحل قضى عمره مناضلا صلبا وكان نموذجا للمناضل الوطني العروبي المثقف". وأعرب عباس عن تعازيه الحارة لعائلة الزعنون ورفاق دربه بالنضال، وأبناء "فتح" والحركة الوطنية الفلسطينية، والفلسطينيين وكافة أحرار العالم.

والزعنون من مواليد مدينة غزة في 28 كانون الأول/ ديسمبر 1933، وشغل منصب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1996 حتى مطلع 2022.

والمجلس الوطني الفلسطيني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير (تضم كافة الفصائل عدا حماس والجهاد)، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.

وينتخب المجلس الوطني، أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، والذين ينتخبون بدورهم رئيس المنظمة.

بودكاست عرب 48

#سليم الزعنون
#المجلس الوطني الفلسطيني
#منظمة التحرير

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفد أميركي يزور عائلة الشهيدة زكارنة ويدعو لـ"التحقيق والمساءلة"
وفد أميركي يزور عائلة الشهيدة زكارنة ويدعو لـ"التحقيق والمساءلة"

2022-12-14

السنوار: نمهل الاحتلال وقتا محدودا لإتمام صفقة تبادل الأسرى
السنوار: نمهل الاحتلال وقتا محدودا لإتمام صفقة تبادل الأسرى

2022-12-14

كتائب القسام تكشف صورا لبندقية جندي إسرائيلي أسير لديها
كتائب القسام تكشف صورا لبندقية جندي إسرائيلي أسير لديها

2022-12-14

الأكثر قراءة

مونديال قطر: الأرجنتين إلى النهائي للمرة الثانية خلال 32 عاما

مونديال قطر: الأرجنتين إلى النهائي للمرة الثانية خلال 32 عاما

2022-12-13
عملية فاشلة للاحتلال ضد

عملية فاشلة للاحتلال ضد "عرين الاسود"

2022-12-13
الكنيست ينتخب ياريف ليفين رئيسا له

الكنيست ينتخب ياريف ليفين رئيسا له

2022-12-13
سموترتيش متخوّف من أن يتلقّى العرب امتيازات ماديّة سيمنحها للحريديين

سموترتيش متخوّف من أن يتلقّى العرب امتيازات ماديّة سيمنحها للحريديين

2022-12-13
بعد الأحكام الجائرة لمعتقلي هبة الكرامة: ترقب لجلسة الحكم على شابين من اللد

بعد الأحكام الجائرة لمعتقلي هبة الكرامة: ترقب لجلسة الحكم على شابين من اللد

2022-12-13