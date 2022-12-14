وفاة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق سليم الزعنون

توفي مساء الأربعاء، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق، سليم الزعنون، عن عمر ناهز 89 عاما، في العاصمة الأردنية عمان.

ونعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ("وفا")، الزعنون (أبو الأديب) وهو أيضا عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وأحد مؤسسيها.

وأثنى عباس على "مناقب المناضل الوطني الكبير، ومسيرته المشرفة، وعطائه وعمله القيادي في صفوف حركة فتح والثورة الفلسطينية ومؤسساتها، والذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا وقضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال".

وقال إن "الراحل قضى عمره مناضلا صلبا وكان نموذجا للمناضل الوطني العروبي المثقف". وأعرب عباس عن تعازيه الحارة لعائلة الزعنون ورفاق دربه بالنضال، وأبناء "فتح" والحركة الوطنية الفلسطينية، والفلسطينيين وكافة أحرار العالم.

والزعنون من مواليد مدينة غزة في 28 كانون الأول/ ديسمبر 1933، وشغل منصب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1996 حتى مطلع 2022.

والمجلس الوطني الفلسطيني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير (تضم كافة الفصائل عدا حماس والجهاد)، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.

وينتخب المجلس الوطني، أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، والذين ينتخبون بدورهم رئيس المنظمة.