أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، الجمعة، بجروح وحالات اختناق في مواجهات وقعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بالضفة.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن 48 شخصا أصيبوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدات بيت دجن ومادما وأوصرين قضاء نابلس.

الضفة: عشرات الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال pic.twitter.com/RLEVsiY5qo — موقع عرب 48 (@arab48website) December 16, 2022

وفي بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق من جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، نحو المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن إصابة 15 مواطن بالاختناق وآخر من جراء السقوط، جرى علاجهم ميدانيا.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب العشرات إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب.

وردد المشاركون في المسيرة الشعارات الوطنية الداعية إلى تصعيد المقاومة الشعبية، ردا على استمرار اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم في مختلف محافظات الوطن.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، إن "جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف نحو المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق الشديد بينهم أطفال، جرى علاجهم ميدانيا"؛ حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، اندلعت مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تركزت في منطقة الشرفا بالبلدة، وأطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما اعتدوا على فتى بالضرب.

وفي قرية أوصرين جنوب نابلس، أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وذكر مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن من بين المصابين مسنة جرى نقلها لأحد المراكز الطبية.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، قرية مادما جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إن "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المفتاح عند المدخل الشرقي للمخيم، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين ومنازلهم، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق من جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا".