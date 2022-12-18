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الاحتلال يحكم على أسير من قباطية بالسجن المؤبد و32 عاما

تاريخ النشر: 18/12/2022 - 18:08

الاحتلال يحكم على أسير من قباطية بالسجن المؤبد و32 عاما
الأسير بلال أحمد أديب أبو زيد
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر سالم، اليوم الأحد، على الأسير بلال أحمد أديب أبو زيد من بلدة قباطية في جنين، بالسّجن المؤبد و32 عاما، و"تعويض" بقيمة مليوني شيكل.

وأشار نادي الأسير إلى أن أبو زيد معتقل منذ 4/2/2016، وقد هدمت سلطات الاحتلال منزل عائلته عام 2016.

وذكر أنه بالحكم على الأسير أبو زيد، يرتفع عدد الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد إلى 552 أسيرا.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أدانت الأسير أبو زيد، بـ"التسبب في الوفاة عن عمد"، وذلك بزعم مساعدته 3 فلسطيين استشهدوا في تنفيذ عملية في 3 شباط/ فبراير 2016، عند باب العامود في القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل مجندة في "حرس الحدود" بقوات الاحتلال الإسرائيليّ، وإصابة آخر.

والشهداء الثلاثة هم أحمد زكارنه، ومحمد كميل، وأحمد أبو الرب.

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#بلال أحمد أديب أبو زيد
#قباطية
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