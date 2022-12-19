شهيد متأثرا بإصابته بانفجار عرضي بمخيم جنين

استشهد الشاب تامر نشرتي (23 عاما)، فجر اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته بانفجار عرضي وقع قبل عدة أيام في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت السلطات الفلسطينية في جنين عن استشهاد الشاب تامر نشرتي في المستشفى، حيث أخضع للعلاج، وذلك بعد إصابته بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة به بمخيم جنين قبل عدة أيام.

وخضع نشرتي لعدة عمليات لكنه استشهد فجر اليوم.

ونشرتي من نشطاء المقاومة وشارك دوما في المواجهات والتصدي للاحتلال.

ويعتبر. النشرتي أحد عناصر وحدة هندسة العبوات الناسفة في كتيبة جنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب بأن

عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 222 شهيدا، من بينهم 53 شهيدا في قطاع غزة.

ونعت فصائل العمل الوطني والإسلامي الشهيد عبر مكبرات الصوت في مساجد مخيم جنين، داعية للمشاركة في تشييع جثمانه اليوم.

من جانبها، قالت كتيبة جنين إن الشهيد النشرتي، استشهد بعد تعرضه لانفجار عبوة ناسفة، بالتزامن مع وجود طائرات الاحتلال في جنين.

وأشارت في بيان إلى أنه من أوائل المنتسبين لكتيبة جنين، وقد تولى أكثر من مهمة جهادية، وكان أحد أعضاء اللجنة التنظيمية في مخيم جنين.

وأكدت كتيبة جنين، تمسكها وإصرارها على مواصلة المقاومة ضد الاحتلال، الذي يصعد من إجرامه وإرهابه بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا.

وشددت، على أن عمليات الاستهداف لأبناء الشعب الفلسطيني ومقاوميه ومقدساته، لن تثني الشعب الفلسطيني عن الصمود.