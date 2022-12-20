استشهاد ناصر أبو حميد: إضراب ومواجهات بالضفة

عمّ إضراب شامل في الضفة الغربية المحتلة، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على الإهمال الطبي من سلطات الاحتلال للأسير الشهيد، الذي كان مصابا بالسرطان، ناصر أبو حميد (49 عاما) وهو من مخيم الأمعري قضاء رام الله، فجرا، بعد ساعات من دخوله في غيبوبة داخل مستشفى "آساف هروفيه".

ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية جماهير الشعب الفلسطيني لإعلان النفير العام والثورة في وجه الاحتلال، وتصعيد المواجهة والاشتباك مع العدو في كافة المحاور.

وأعلنت فصائل العمل الوطني ونادي الأسير والمؤسسات والفعاليات الوطنية والشعبية في مختلف المحافظات الإضراب الشامل في جميع مناحي الحياة، بما فيها المدارس بعد الحصة الثالثة حسب بيان اتحاد المعلمين.

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في الاعتصام الأسبوعي التضامني مع الأسرى، أمام مكتب الصليب الأحمر الدولي وذلك تنديداً واستنكاراً لجريمة اغتيال الأسير ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال.

ففي نابلس، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس الإضراب العام والحداد الشامل في كافة مناحي الحياة، حدادا على استشهاد الأسير أبو حميد في سجون الاحتلال.

وفي جنين، أعلنت القوى الوطنية والاسلامية عن إضراب شامل في محافظة جنين، لا يشمل المدارس والصحة.

وأعلن نادي الأسير وهيئة شؤون الاسرى المحررين والقوى الوطنية في محافظة بيت لحم عن وقفة في ساحة المهد رفضا لجريمة القتل الطبي التي تعرض لها الأسير أبو حميد.

وفي القدس، نعت حركة فتح إقليم القدس الشهيد الأسير ناصر أبو حميد،

وأعلن الإقليم في بيان الحداد العام والشامل في محافظة القدس، واعتبار اليوم يوم غضب مع المحتل.

وانطلقت في رام الله مسيرة تنديدا باستشهاد القائد أبو حميد الذي استشهد نتيجة الاهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بعض المناطق بالضفة، وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في منطقة باب الزاوية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، صوب الفلسطينيين والمحلات التجارية، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق.

وشهِد استشهاد ناصر أبو حميد إدانات فلسطينية وشعبية واسعة، للوقوف على جرائم الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي المتبعة في السجون بحق الأسرى المرضى.

والشهيد أبو حميد، من مخيم الأمعري قرب رام الله معتقل منذ عام 2002 وكان محكومًا عليه بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما إضافية.

ويوجد في سجون الاحتلال 24 أسيرا مصابون بالسرطان من أصل 600 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة.