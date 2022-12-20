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مصرع عامل سقط عن ارتفاع بالخليل

تاريخ النشر: 20/12/2022 - 14:46

مصرع عامل سقط عن ارتفاع بالخليل
صهيب هشام أحمد امريش
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الشاب صهيب هشام أحمد امريش (25 عاما) من مدينة الخليل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من علو أثناء عمله في قرية الشيوخ، قضاء الخليل.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث العمل وجرى إبلاغ الجهات المعنية، وفقا للمقتضى.

وساد الحزن وسط أقارب وأتراب الفقيد فور انتشار النبأ، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت في الأعوام الأخير، إذ لقي وأصيب وتوفي المئات من العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع وغزة خلال حوادث العمل، وغالبتها في إسرائيل.

بودكاست عرب 48

#الخليل
#قرية الشيوخ
#حوادث العمل
#صهيب هشام أحمد امريش

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