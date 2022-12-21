اعتقالات بالضفة واشتباكات مسلحة بجنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واندلعت صباح اليوم الأربعاء، اشتباكات مسلحة في محافظة جنين بين جنود الاحتلال ومجموعة من المقاومين، وذلك عقب اعتقال قوات الاحتلال شقيق الشهيد أسامة صبح، بعد اقتحام منزله في بلدة برقين.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال المدججة بالأسلحة والآليات العسكرية، اقتحمت منزل الشاب مهدي صبح شقيق الشهيد أسامة صبح من بلدة برقين، واعتقلته واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتصدى مسلحون لقوات الاحتلال أثناء اقتحامها لبلدة برقين، مما أدى إلى انسحابها من المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، 6 شبان خلال عمليات دهم واقتحام طالت قرى وبلدات: برقين، وجبع، وفحمة، ويعبد قضاء جنين.

وذكرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صايل محمد حمامرة من بلدة جبع، والأسير المحرر مجدي حسن عمارنة من بلدة يعبد، والشابين جمال محمد وخالد احمد مراعبة من بلدة فحمة، والشابين أحمد غانم ومهدي ياسر صبح شقيق الشهيد أسامة صبح من بلدة برقين، وذلك بعد اقتحام منازل ذويهم وتفتيشها وإلحاق أضرار بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عياد الهريمي من بيت لحم، ومحمد فدائي نافع، وعز الدين خليل حبازي من بلدة نعلين قضاء رام الله، وقصي خالد العسود من بلدة إذنا قضاء الخليل.