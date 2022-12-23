الضفة: إصابات بينها بالرصاص في مواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب 33 فلسطينيا اليوم، الجمعة، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات وقعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدة مواقع جنوب نابلس وشرقها.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، أحمد جبريل، إن "27 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في بيت دجن شرقا، خلال فعالية مناهضة للاستيطان، وجرى علاجهم ميدانيا"؛ حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف أن "6 مواطنين أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات شهدها جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبا، وجرى علاجهم ميدانيا.

وفي بلدة أوصرين جنوب نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وجاء في التفاصيل، أن شابا (19 عاما) أصيب بالرصاص المعدني بمنطقة الصدر، و17 آخرين بالاختناق من جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا.

واعتدت قوات الاحتلال على سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي، إثر إطلاق الرصاص المطاطي عليها بشكل مباشر أثناء إسعاف أحد المصابين.

وتشهد أوصرين مواجهات للجمعة الثالثة على التوالي، ضمن فعاليات المقاومة الشعبية للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد عمار مفلح (23 عاما) الذي استشهد بعد أن أطلق جندي إسرائيلي الرصاص الحي عليه بدم بارد ومن نقطة الصفر في بلدة حوارة يوم 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني وصحافيان بقنابل الغاز، والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وانطلقت المسيرة المنددة بالاستيطان، عقب صلاة اليوم الجمعة، تنديدا بجريمة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسير الشهيد ناصر أبو حميد.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، إن "جنود الاحتلال قمعوا المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة 4 منهم".

وأشار إلى أن الجنود أطلقوا قنابل الغاز بشكل مباشر تجاه الصحافيين، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم وهما نضال شتية وعبد المجيد عدوان.