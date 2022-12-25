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اعتقال فتى بعد إصابته برصاص الاحتلال جنوبي الضفة

تاريخ النشر: 25/12/2022 - 23:39

اعتقال فتى بعد إصابته برصاص الاحتلال جنوبي الضفة
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتى فلسطينيا بعد إصابته بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت، مساء الأحد، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا)، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة بيت أمر، شمالي الخليل، وشرع بحملة دهم وتفتيش للمحال التجارية، ومصادرة تسجيل الكاميرات.

وذكرت أن مواجهات اندلعت في منطقة "عصيدة" في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلا الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وبحسب "وفا"، أصيب فتى بالرصاص الحي قبل اعتقاله (لم تعرف هويته بعد)، والعشرات بحالات الاختناق.

وأضافت الوكالة أن مواجهات مماثلة اندلعت عند مدخل مخيم العروب شمالي الخليل، أطلق خلالها جيش الاحتلال الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بالاختناق.

وفي سياق متصل، ذكرت "وفا" أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي، قرية المدية، غربي مدينة رام الله، وسط الضفة.

وفي شمالي الضفة، اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية رمانة، غربي جنين، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا".

وأوضحت أن قوات الاحتلال أوقف المركبات الفلسطينية عند الحاجز العسكري وفتشتها ودقق في بطاقات هوية ركابها، ما أدى إلى تعطيل حركة الفلسطينيين.

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#الخليل
#العروب
#بيت أمر
#الضفة
#الاحتلال الإسرائيلي

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