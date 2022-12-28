الاحتلال يصادر منشآت بالأغوار ويستهدف الصيادين والمزارعين بغزة

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، على منشآت زراعية وشاحنة في الأغوار الشمالية، فيما استهدفت القوات صباح اليوم، مجموعات من الصيادين والمزارعين جنوب قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال خربة أم الجمال في الأغوار الشمالية، واستولت على شاحنة للشاب عادل محمد عوض.

واقتحمت آليات الاحتلال منطقة حمامات المالح القريبة من أم الجمال، واستولت على جرارين زراعيين وصهريجين.

وتتعرض منطقة الأغوار التي تبلغ مساحتها 25% من مساحة الضفة الغربية، لهجمة شرسة وممنهجة منذ احتلالها عام 1967 من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، إذ ينتشرون في أكثر من 21 مستوطنة وبؤرة استيطانية على امتداد الأغوار.

مستوطنون يسيجون أراضي في الأغوار

شرع مستوطنون، اليوم الأربعاء، بتسييج أراض في خربة سمرة في الأغوار.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المستوطنين شرعوا بتسييج أراض مملوكة للمواطنين بالطابو إلى الشمال من خربة سمرة، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وكان المستوطنون قد سيجوا، أمس الثلاثاء، أرضا رعوية قرب مستوطنة "شيدموت ميخولا"، شرق خربة الفارسية.

واقتحمت سلطات الاحتلال منطقة ذراع عواد (المكسر) في الأغوار، وأجرت أعمال بحث عن فتحات مياه في المنطقة، بهدف إغلاقها.

يذكر أن المستوطنين ينتهجون سياسة الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الأغوار بطرق عدة، حيث استولوا على آلاف الدونمات الرعوية والزراعية في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية خلال السنوات الماضية، عبر طرق مختلفة، ومنها تسييج تلك الأراضي، وجعلها مناطق تابعة للمستوطنات القريبة، أو إقامة بؤر استيطانية جديدة فيها.

استهداف للصيادين والمزارعين في غزة

أما في قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، الصيادين والأراضي الزراعية شرق محافظتي خان يونس ورفح، بإطلاق النيران الكثيفة عليهما.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي النار بشكل مباشر، صوب أراضي الفلسطينيين شرق محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، ما اضطر المزارعين لمغادرة أرضهم خوفا على حياتهم.

وفي السياق نفسه، فتحت زوارق الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه قوارب الصيادين العاملين قبالة شاطئ بحر رفح، دون وقوع إصابات أو أضرار في المراكب.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل يومي، الصيادين والمزارعين، وتجبرهم على مغادرة البحر وأراضيهم، ضمن سلسلة انتهاكات يومية تقترفها بحقهم.