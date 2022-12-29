مستوطنون يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد وتنقلهم في ساحات الحرم.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات الحرم وبالجهة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وواصلت قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة الحشد للقدس والرباط الواسع في المسجد الأقصى يومي الجمعة والسبت، لإفشال كل مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وندد مجلس الأوقاف الإسلامية بالانتهاكات الأخيرة التي ترتكبها قوات سلطات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، ووصفها ببالغة الخطورة.

وأوضح في بيان أن أبرز الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال تكثيف اقتحامات الشخصيات السياسية التي تتبنى أطروحات المنظمات المتطرفة أو تلك التي تمثلها وتنتمي لها، تحت ستار الأعياد والمناسبات الدينية.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

الحكم على مقدسي والإفراج عن آخرين

حكمت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، أمس الأربعاء، على الشاب علاء توفيق أبو تاية (23 عامًا) من بلدة سلوان، بالسجن الفعلي لمدة 14 شهرا.

وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود، بأن محكمة الاحتلال فرضت على الشاب أبو تاية غرامة مالية بقيمة 1500 شيكل.

وأشار إلى أن المحكمة قدمت عام 2021 ضد الشاب أبو تاية لائحة اتهام تضمنت ادعاء "إلقاء الحجارة والزجاجات" خلال مواجهات في بلدة سلوان عام 2017

وكان أبو تاية أصيب في عام 2017 برصاصة اخترقت الأمعاء واستقرت في منطقة الحوض أثناء سيره في البلدة، وما يزال يعاني من أوجاع دائمة حتى اليوم.

وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال عن الفتيين محمد شادي سمرين، ومدحت منصور زاهدة بشرط الحبس المنزلي لمدة 3 أيام، علما أنهما اعتقلا الإثنين الماضي، عقب اقتحام منزليهما في سلوان.