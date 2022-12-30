عرب ٤٨ يتجدد
  2. فلسطينيات
  3. أخبار

قلق أوروبي من استيلاء مستوطنين على أرض لدير الروم الأرثوذكس بسلوان

تاريخ النشر: 30/12/2022 - 19:14

قلق أوروبي من استيلاء مستوطنين على أرض لدير الروم الأرثوذكس بسلوان
قطعة الأرض التي جرى الاستيلاء عليها في سلوان
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أبدت دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة، قلقها العميق في أعقاب استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرض "الحمرا" في منطقة العين وهي عقار تابع لدير الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان بالقس المحتلة.

وذكر ممثل الاتحاد لدى الأراضي الفلسطينية ورؤساء بعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله في بيان مشترك، أنه "في 27 كانون الأول/ديسمبر، استولى عناصر من منظمة ’إلعاد’ الاستيطانية برفقة الشرطة الإسرائيلية على عقار في منطقة وادي حلوة في سلوان".

وأضافوا "كانت بطريركية الروم الأرثوذكس تؤجر هذا العقار منذ عقود لأحد المستأجرين في القدس".

وكان مستوطنون إسرائيليون استولوا على الأرض في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأقاموا سياجا في محيطها بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وأعربت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله "عن قلقها العميق بشأن تداعيات هذا الإجراء على حقوق الملكية لبطريركية الروم الأرثوذكس والكنائس المسيحية في القدس بشكل عام، بما في ذلك في البلدة القديمة".

وقالت إن "وقف محاولات الاستيلاء على ممتلكات الكنائس المسيحية هو أمر واجب، ذلك لأنها تشكل تهديدا خطيرا للتعايش السلمي بين الديانات السماوية الثلاثة في القدس".

وتابع البيان، أن "الاتحاد الأوروبي يدعو لحماية الوضع الراهن والأماكن المقدسة، بما في ذلك المسيحية منها، وكذلك يجب الحفاظ على المكانة الخاصة وطابع القدس وبلدتها القديمة واحترامهما من قبل الجميع".

ومما يذكر أن مساحة الأرض تبلغ نحو 8 دونمات، وتتبع لدير الروم الأرثوذكس في سلوان والتي تديرها البطريركية اليونانية، وسط مخاوف من تسريبها كما حصل في العديد من العقارات المقدسية مثل فندقي البترا والإمبريال قرب باب الخليل في القدس القديمة.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن عائلة سمرين تملك عقد مزارعة لها، وحق الحراسة والمنفعة منذ أكثر من سبعين عاما.

وأشار إلى أن إدارة الأرض كانت مع الدير النصراني، ويوجد عقد زراعة قديم لمقدسي من عائلة سمرين، وما زالت قضية الأرض متداولة في محاكم الاحتلال.

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية استولت على عدة ممتلكات كنسية بالقدس الشرقية خلال السنوات الأخيرة.

وتعتبر القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية، فيما تقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي هي عاصمة لها وهو ما يرفضه المجتمع الدولي.

بودكاست عرب 48

#الاتحاد الأوروبي
#سلوان
#القدس
#الروم الأرثوذكس
#استيطان

حوارات

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الضفة: عشرات الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال
الضفة: عشرات الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال

2022-12-30

نابلس: اعتقال شاب و35 إصابة في اقتحام قوات الاحتلال
نابلس: اعتقال شاب و35 إصابة في اقتحام قوات الاحتلال

2022-12-30

تمديد الاعتقال الإداري للأسير عماد الدين أبو الهيجاء من مخيم جنين
تمديد الاعتقال الإداري للأسير عماد الدين أبو الهيجاء من مخيم جنين

2022-12-30

الأكثر قراءة

وفاة الطالبة دينا خليل من جديدة المكر

وفاة الطالبة دينا خليل من جديدة المكر

2022-12-29
ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد

ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد

2022-12-29
حالة الطقس: أجواء باردة ورياح شرقية حتى الإثنين

حالة الطقس: أجواء باردة ورياح شرقية حتى الإثنين

2022-12-29
نتنياهو استعرض الخطوط العريضة لحكومته: المهمة الأولى إيران

نتنياهو استعرض الخطوط العريضة لحكومته: المهمة الأولى إيران

2022-12-29
تنصيب حكومة نتنياهو: عدد الوزراء ليس واضحا

تنصيب حكومة نتنياهو: عدد الوزراء ليس واضحا

2022-12-29