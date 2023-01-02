حماس للوسيط المصري: اقتحام بن غفير للأقصى سيفجر الأوضاع

أبلغت حركة حماس الوسيط المصري أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال نفذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحامه للأقصى، مؤكدة أن هذا الاقتحام سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت حماس رسائل شديدة اللهجة عبر الوسطاء المصريين والأمميين بخصوص نية بن غفير اقتحام الأقصى، وقال مصدر فلسطيني إن حماس أبلغت المصريين بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي وبأن خطوة بن غفير ستفجر الأوضاع.

يأتي ذلك، في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حركة حماس بعثت رسالة شديدة اللهجة للوسيط المصري، بعد قرار بن غفير، اقتحام المسجد الأقصى خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن حماس بعثت برسالة قوية وتحذيرية عبر الوسيط المصري أن تنفيذ بن غفير لاقتحامه للأقصى، سينهي حالة الهدوء السائدة في حدود غزة وصولا إلى مطار "بن غوريون" في اللد.

ويأتي ذلك، بعد أن أبلغ بن غفير شرطة الاحتلال عزمه اقتحام المسجد الأقصى الأسبوع الجاري، حيث أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن اقتحم بن غفير للأقصى يتطلب استعدادات متزايدة منها ليمر بهدوء.

وأضاف الموقع أن "نقاشا سيجرى على قوات الشرطة لدراسة الاستعدادات على مستوى القوات الخاصة باقتحام بن غفير للأقصى".

وأشار الموقع إلى أن التوقعات تشير إلى أن بن غفير سيقتحم الأقصى غدا الثلاثاء أو يوم الأربعاء.

ووسط هذه المستجدات والتطورات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، تثبيت الهدنة بين إسرائيل وقطاع غزة وتجنب أي توتر بينهما.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي، أمس الأحد، قدم فيه السيسي التهنئة إلى نتنياهو بمناسبة توليه منصبه ونجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأكد السيسي مواصلة مصر تحركاتها المكثفة في كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات بين الجانبين، والمتوقفة منذ عام 2014.

وشدد السيسي على ضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي"، وفق بيان الرئاسة.