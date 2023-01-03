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اشتباكات بطوباس وجنين واعتقالات بالضفة

تاريخ النشر: 03/01/2023 - 07:47

اشتباكات بطوباس وجنين واعتقالات بالضفة
قوات الاحتلال تقتحم جنين (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما بلغ عن اشتباكات في بعض المدن والمخيمات.

وشهدت طوباس ونابلس، ورام الله، وجنين، وبيت لحم، وسلفيت، الليلة الماضية وفجر اليوم، مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال، تخللها إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز والرصاص الحي.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مدينة جنين ومخيمها، بعد تسلل وحدات إسرائيلية خاصة "مستعربون" إلى المخيم التي اشتبكت مع مجموعات مسلحة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق من مدينة جنين ومخيمها.

وحذرت قوات الاحتلال، الصحافيين وطواقم الإسعاف من التنقل والتحرك في المناطق المتواجدة فيها والمناطق التي شهدت اشتباكات.

وأصيب 6 شبان بالرصاص الحي والمطاط واعتقل آخرون، في ساعات متأخرة من الليل، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت ريما قضاء رام الله.

واقتحمت قوة إسرائيلية خاصة من جيش الاحتلال، بلدة بيت ريما وسط إطلاق كثيف للرصاص، أعقبه اندلاع مواجهات في المنطقة أدت لإصابة 6 شبان، خمسة منهم بالرصاص الحي وأخرى بالرصاص المطاط.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، عقب اكتشاف الشبان لقوات خاصة تسللت إلى البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر باسل البرغوثي ووالده، بعد فشلها باعتقال الشاب بلال البرغوثي، ثم لاذت قوات الاحتلال بالانسحاب من البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من قرية العساكرة شرق بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عنان رائد عساكرة، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

وأضاف، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، وفتشتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية قرية كفر قليل، وحي الضاحية وشارع القدس في المدينة، واعتقلت فراس سمارة من كفر قليل، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

واقتحم مستوطنون، في ساعات متأخرة من الليل، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، لأداء طقوس تلمودية في المقامات الإسلامية الموجودة في البلدة.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت بلدة كفل حارس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، عقب اقتحامها البلدة، وإطلاق قنابل الصوت ومنع الفلسطينيين من التنقل، وذلك من أجل تأمين الحماية للمستوطنين.

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#الضفة الغربية
#جنين
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#اعتقالات
#قوات الاحتلال

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